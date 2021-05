TYLKO NA PUDELKU: Czy Ida Nowakowska pojawi się w finale "Dance Dance Dance"?

22 maja Nowakowska ma się pojawić w TVP z okazji finału Eurowizji jako "polski sekretarz konkursu". Weźmie też udział w koncercie jurorskim. Ponadto w planach ma już nagrania do kolejnego sezonu The Voice Kids. Producenci chcą jej zapewnić udogodnienia , dzięki którym świeżo upieczona mama będzie mogła zabierać na plan dzidziusia.

Póki co fani Idy zastanawiają się, czy tancerka pojawi się w finale Dance Dance Dance. Udało nam się dowiedzieć, że odcinek jest już nagrany. Mimo to, produkcja ponoć "jest kropce i nie wie co robić".