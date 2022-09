Ida Nowakowska pozuje na ściance z widocznym korektorem pod oczami. Makijażystka się nie popisała? (ZDJĘCIA)

Ida Nowakowska, jak każda związana na co dzień z show biznesem postać, dba o to, by o niej nie zapomniano. Poza regularną publikacją kolejnych postów na Instagramie gwiazda Telewizji Polskiej chętnie odhacza branżowe eventy. Niedawno brylowała na gali dla kobiet rekinów biznesu, a w zeszły wtorek zagościła na imprezie jednej z marek z biżuterią.