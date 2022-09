Celebrytki pozują na imprezie marki biżuteryjnej: Maffashion z odkrytymi plecami, zielona Roksana Węgiel i brązowy policzek Idy Nowakowskiej (ZDJĘCIA)

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym powoli rozpoczyna się czas, w którym celebryci będą mieli nieco ograniczone pole do manewru, jeśli chodzi o eventy na świeżym powietrzu. Na szczęście istnieją ścianki, na które znane twarze jak co roku płynnie przejdą z plenerowych imprez i festiwali.

Jedną z okazji do tego, by zapozować - tym razem już nie pod chmurką, był ostatni event jednej z marek biżuteryjnych. We wtorek lubująca się we współpracy z gwiazdami firma zorganizowała pokaz nowej kolekcji, na którym oczywiście nie mogło zabraknąć kilku rozpoznawalnych postaci.