Ida Nowakowska relacjonuje na Instagramie WIZYTĘ W KOŚCIELE: "Mały uwielbia tu być"

cococanal 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kiedy skończy miesiąc zacznie siadać, dwa miesiące - zacznie chodzić i gadać, trzy miesiące-pójdzie do przedszkola do grupy starszaków, pół roku - zapiszą go do szkoły do 3 klasy , bo będzie już umiał i pisać, i czytać, że o liczeniu nie wspomnę. Kiedy skończy rok będzie ... nieee, to niemożliwe, zrobi doktorat z prawa międzynarodowego. Wszystkiego najlepszego , zdrówka . Osesek, który już wie , że coś lubi. Coś podobnego!