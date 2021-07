Ida Nowakowska tajemniczo o imieniu, które nadała synkowi: "Jest polsko-zagraniczne. MIĘDZYNARODOWE"

Choć Ida chętnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami i nagraniami bobasa, do tej pory nie zdradziła jednak, jak dała na imię synkowi. Zapytana o to przez Jastrząb Post wyznała, że sama jest zaskoczona tym faktem.

Jakoś tak wyszło. To nie było zaplanowane. Tak jak było z moją ciążą. Nie miała być sekretem przez tak długi czas, tylko jakoś tak wyszło. Jakoś tak prywatność jeszcze trzymamy - wyjaśniła.

Ida, która niedawno świętowała rocznicę ślubu z Jackiem Herdnonem, zdradziła również, że już niebawem szykuje się kolejna rodzinna uroczystość. W niedalekiej przyszłości planuje bowiem ochrzcić synka. Będzie to doskonała okazja, by wreszcie podać do publicznej wiadomości, jakie imię nosi jej pierworodny.