Ida Nowakowska zapewnia, że nie potrzebuje niani dla synka: "Mam wielkie szczęście"

Z jednej strony Idą nikogo nie krytykuje ale z drugiej brzmi jakaś fałszywa nuta, wystarczyłoby żeby powiedziała ze ma mamę do pomocy . Moja mama zmarła , teściowa za granicą , przy dwóch synach bez niani musiałabym zrezygnować z pracy . Gdyby Babcia żyła to oczywiste że by mi pomagała chyba żeby była w pracy i po prostu nie mogła . Gdyby to było takie proste jak Idą mówi to po co w ogóle żłobki przedszkola i nianie ?