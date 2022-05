Iga Lis i Natalia Szroeder tańczą na koncercie Quebonafide i Taco Hemingwaya w Żukówku (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że znana twarze najchętniej spędzają czas w swoim gronie. Tak jest i w przypadku Igi Lis , która nie tylko znalazła sobie sławnego chłopaka w postaci Taco Hemingwaya , ale i otacza się rozpoznawalnymi przyjaciółkami. Do najlepszym koleżanek córki Kingi Rusin i Tomasza Lisa zaliczają się bowiem Natalia Szroeder i Daria Zawiałow.

Idze zdarza się relacjonować wspólne chwile z ekipą za pośrednictwem instagramowego profilu. Nie inaczej było ostatnio, gdy to wraz z ukochanym, Natalką i Quebo udali się do Żukówka, gdzie ten ostatni dał występ. Wydarzenie było częścią trasy o nazwie "Jakub On Stage", w ramach której raper organizuje kameralne koncerty w niewielkich miejscowościach.