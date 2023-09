Iga Świątek chłodno o relacji z Aryną Sabalenką: "Jesteśmy ZUPEŁNIE INNE..."

Iga Świątek o przegranym meczu z Jeleną Ostapenko

Ostatnio Iga Świątek brała udział w US Open. Niestety, nie poszło jej tak dobrze, jak by sobie tego życzyła. Ostatecznie zawodniczka nie zdołała obronić tytułu, przegrywając w czwartej rundzie z Jeleną Ostapenko. Tak podsumowała decydujący mecz z Łotyszką:

To nie była jedna rzecz, bo jedna pociągnęła za sobą inne. Wiem też, że taktycznie mogłam inaczej podejść do drugiego i trzeciego seta, nie dostosowałam się do końca do tego, co się działo na korcie. Technicznie czułam mało kontroli. Ostapenko to zawodniczka, która jakoś dziwnie nastawia się na mnie. Jej pasuje mój styl gry, a mi się nie podoba jej styl i ten miks sprawił, że ten mecz był bardziej wymagający.