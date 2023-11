Iga Świątek pozuje W BIKINI na Malediwach! (FOTO)

Iga Świątek idzie jak burza. Za tenisistką kolejny niezwykle udany sezon na światowych kortach. Zaledwie 22-letnia sportsmenka zwyciężyła w sześciu turniejach rangi WTA i zagrała łącznie w ośmiu finałach. W czerwcu po raz trzeci w karierze sięgnęła po końcowy triumf we French Open, a na zakończenie roku zwyciężyła w turnieju WTA Finals. Ciężka praca zaowocowała gigantyczną kwotą, na którą składają się hojne nagrody i lukratywne kontrakty.

Póki co kwota, którą mistrzyni zgromadziła na koncie, jest jeszcze zbyt niska, żeby 22-latka mogła zadebiutować na Liście 50 najbogatszych Polek magazynu "Wprost". Nie przeszkodziło jej to za to w uplasowaniu się na wysokiej pozycji w rankingu najbardziej wpływowych rodaków. Sportsmenka wyprzedziła tym samym Annę i Roberta Lewandowskich, Krzysztofa Stanowskiego czy Matę.