Iga Świątek rozpoczęła turniej w Warszawie. Na trybunach Grażyna Torbicka z mężem i Rafał Trzaskowski (ZDJĘCIA)

Po Wimbledonie Iga Świątek udała się na zasłużone wakacje na Krecie, ale nie trwały one długo. We wtorek tenisistka wzięła udział w drugiej z rzędu edycji zawodów WTA w Warszawie, które odbyły się na kortach twardych Legia Tenis&Golf. Nasza duma narodowa wygrała z Niginą Abduraimową z Uzbekistanu, awansując do drugiej rundy turnieju.