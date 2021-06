Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" OCENIŁA pozostałe pary: "Obstawiałam, że oni przetrwają"

Iga była zawiedziona wybranym dla niej partnerem. Przeszkadzało jej m.in. to, że się "nie uśmiechał" i nie był tak energiczny jak ona. Mimo to na finale zadeklarowała, że chciałaby kontynuować tę relację. Karol był jednak zdecydowany na rozwód.

W trakcie i po programie na Igę spadła fala krytycznych komentarzy internautów, co uczestniczka show uważa za niesprawiedliwe. Zapewnia, że jest inną osobą, niż pokazano w programie.

Bardzo ciężko mi się odnieść do tego z jednego powodu, ja nie oglądałam programu. Nie wiem, jak to małżeństwo wyglądało. Jeżeli już obejrzałam odcinek, to tylko swoje momenty - stwierdziła w rozmowie z serwisem "Party".