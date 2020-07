Iggy Azalea odpiera "oskarżenia" fanów o poddaniu się LIPOSUKCJI, paradując po Los Angeles z odsłoniętym brzuchem (ZDJĘCIA)

Nie zajdę w ciążę, dopóki nie stać mnie na to, co robią sobie celebryci, żeby wyglądać tak kilka tygodni po porodzie - czytamy pod jednym z najnowszych zdjęć Azalei na Twitterze.

Raperka idzie jednak w zaparte, twierdząc, że jej figura jest w stu procentach naturalna . Przypomnijmy tylko, że 30-latka zapewniała w przeszłości, że jej ogromne pośladki również nie widziały chirurgicznego skalpela (do pozostałych operacji się przyznała). Słowa te należy więc traktować z odrobiną dystansu.

Wszystko, co musisz zrobić, to pilnować diety podczas ciąży i mieć już wcześniej sześciopak. To wszystko jest za darmo, musisz tylko wykazać się siłą woli, żeby przetrwać tak 9 miesięcy - zapewnia.