Iggy Azalea przyznała się do URODZENIA DZIECKA! "Chcę, aby jego życie było JEGO PRYWATNĄ SPRAWĄ"

W 2014 roku cały świat bawił się do przebojów z debiutanckiej płyty Iggy Azaleai The New Classic. 6 lat później sytuacja wygląda jednak kompletnie inaczej. Australijska raperka tak długo przeciągała wydanie drugiego krążka, że nikt już na niego nie czekał, gdy wyszedł w 2019 roku. Album wylądował ostatecznie na 50. miejscu zestawienia Billboardu i szybko popadł w zapomnienie, zupełnie jak jego autorka.