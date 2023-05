Ile Robert Karaś zarobi na zwycięstwie w 10-krotnym Iron Manie? Nagroda jest raczej SYMBOLICZNA. Zaskoczeni?

Raper z Głogo... 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Hej wy!!! Którzy marudzicie jak trzeba wyjść do sklepu po bułki. Wy którzy skamlacie że słabo wam się wiedzie, świat wam nie sprzyja a wszystko jest takie trudne i nieosiągalne. Niemożliwe nie istnieje! Sky is the fucking limit... A jak mawia mój przyjaciel... "Wszystko to psychika"! Robert jest tego wybitnym przykładem. Jak dasz pan radę panie Karaś to brak słów. Podziwiam taki poziom kontrolowania umysłu. Bo przecież to jego siła odgrywa w tym szaleństwie największą rolę. Nie mam przy tym wątpliwości, że jeśli problem z którym się zmagasz nie urośnie do poziomu zagrożenia życia, dasz radę! Zrobiłbyś ciągiem i 460. Jedziesz !!!