Ilona Łepkowska zwięźle, acz trafnie podsumowuje Antka Królikowskiego: "Jest trochę PAJACEM"

WWO 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dlaczego kapitan toleruje używanie narkotyków na tej łajbie? To co trzyma w ręku Liroy to joint, wiem bo sama palę, poza tym on mówi, ze pali CODZIENNIE. Palenie marihuany na łodzi jest zabronione, tak jak picie alkoholu, dlaczego to jest tolerowane w sytuacji gdy od trzeźwosci i myślenia załogi zależy bezpieczeństwo wszystkich? I jeszcze bez krępacji pokazywane w mediach. Dziwne.