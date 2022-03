Maffashion z żalem o rozstaniu Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy: "Niefajnie się na to patrzy"

Trudno przejść obojętnie obok coraz bardziej żenującego zachowania Antka Królikowskiego . Nic dziwnego, że musi się on liczyć z nie najlepszą prasą. Kilka miesięcy po głośnym ślubie z Joanną Opozdą aktor powitał na świecie pierwszą pociechę, Vincenta . W tym samym czasie Pudelek ujawnił gorzką prawdę: podczas gdy żona aktora skupiła się na donoszeniu zagrożonej ciąży, jej ukochany umawiał się na schadzki z poznaną wcześniej sąsiadką.

Swoje trzy groszy do afery zdążyło dorzucić już kilka znanych osobistości, wysyłając słowa wsparcia do Opozdy. Niedawno do tego grona dołączyła Maffashion, która ostatnio również borykała się ze wzmożonym zainteresowaniem - ze względu na dziwne zachowanie ukochanego, Sebastana Fabijańskiego. Jednak w rozmowie z serwisem Jastrząb Post Maff skusiła się jedynie na skomentowanie cudzego skandalu.