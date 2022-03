Antoni Królikowski chwali się wspólnym wieczorem z... ochroniarzem oszusta z Tindera! "Bad boys" (FOTO)

wwo przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pamiętajcie, najgorszy typ mężczyzny to mężczyzna zakompleksiony! taki całe życie będzie się błaźnił udając kogoś kim nie jest, próbując przystawać do środowiska, które mu się marzy, będzie kłamał, konfabulował a w końcu poniżał partnerkę, współpracowników, podwładnych próbując odbijać sobie niskie poczucie własnej wartosci. A juz najgorzej gdy partnerka takiego zakompleksionego typa jest mądra, samodzielna i dobrze zarabia: całe życie będzie jej próbował udowadniać, że jest NIKIM bo wie, że na jej tle sam wypada jeszcze bardziej blado. To udawanie gangsterów z miasta (Antek), bujanie się z kryminalistami dla podbudowy ego (Najman), pozowanie z bejsbolami jako uliczny raper (Sebek), uzależnienia (jak nie od seksu to od wódy i narkotyków: Rzeźniczak, Antek) to są rzeczy, których żadna zdrowa kobieta wokół siebie tolerować nigdy nie powinna, zwłaszcza gdy ma dziecko. Mężczyzna ma być mężczyzną a nie pajacem o mentalności gimbusa szukającego swojej "bandy".