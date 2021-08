Impreza z okazji 24. urodzin Karoliny Pisarek: zlot znajomych celebrytów i nowy obiekt westchnień jubilatki... (ZDJĘCIA)

Podobnie jak w przypadku większości uczestników Top Model, od podbijania świata mody Karolina Pisarek znacznie bardziej woli funkcjonować jako influencerka. Co prawda 24-latka od czasu do czasu przyjmuje jakieś zlecenia ze świata fashion, znacznie lepiej odnajduje się jednak w roli chodzącego słupa reklamowego. W zeszłym roku nawiązała nawet krótki romans z telewizją, jednak skończyło się to medialnym konfliktem z Joanną Krupą.