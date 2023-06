Influencerka pokazuje, jak wygląda jej ciało bez retuszu. "Idealne zdjęcie to kwestia światła i pozy"

Hhh 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kobiety czy nie sądzicie ze zwysxku gdzie wszuxtko jest „po równo” to wykorzystywanie kobiet i tak naprawę większość pracy w takich związkach odwala kobieta? Zawsze pracowałam i wierzyłam w te bzdury jak „partnerstwo” a patrzac na to teraz to zwyczajnie dawałam siè wykorzystywać. Bo i rak gotowałam sprzątałam ja a jeszcze dodatkowo płaciłam za to jedzenie i Saną kupowałam wszystko. Na ten moment ja zajmuje się dbaniem p dom i za nic nie płace, nawet rachunki i wreszcie czuje ze to jest taki prawdziwy równy podział obowiązków. Swoja kasę oszczędzam w całości wiec zależna tez nie jestem. Ale pseudo nowoczesność mi wmawia ze to opresja. A ja dopiero teraz czuje siè wolna i zaczynam np rozwijać pasje. Myślicie podobnie?