57-letnia supermodelka jest przeciwna medycynie estetycznej: "Chcę pokazać, jak wyglądają kobiety w moim wieku"

Porizkova twierdzi, że mogłaby wyglądać na wieczną 39-latkę, gdyż ma na to środki. Jednak nie decyduje się na to, ponieważ wierzy, że dojrzewające twarze i ciała kobiet to nie coś, co wymaga natychmiastowej naprawy, ale inny rodzaj piękna, które nie jest często widywane ani akceptowane. Porównuje to do bogactwa lata, które powoli zmienia się w eksplozję kolorów jesieni. Podkreśla, że powinniśmy cieszyć się z każdej zmiany i wspierać się nawzajem jako kobiety.