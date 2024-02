Influencerka SKAZANA za torturowanie własnych dzieci! Przy odczytywaniu wyroku zanosiła się płaczem

ech, dlugo mo... 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wszyscy influencerzy to jednostki zaburzone, a wieksza czesc z nich powaznie psychicznie chora. Pokazuja publicznie wszystko, co moze ich przestawic w korzystnym dla nich swietle, poniewaz zawsze i wszedzie oczekuja dla siebie przywileju. W sklepie, w urzedzie, przy zakupie czegokolwiek, uwazaja, ze nalezy im sie wiecej niz przecietnemu interesantowi czy klientami. Przeceniaja swoj wplyw na decyzje innych ludzi, uwazaja siebie za wyrocznie, ktorych inni powinni wynagradzac. Zazwyczaj bierze sie to z zaburzonej dynamiki rodzinnej, braku jednego rodzica, niskiej samooceny tak napradwe. Niestety to sie w toku zycia poglebia, i jak nie daj boze sie toto rozmnozy to funduje taka sama toksyne swoim dzieciom. Od malego przyuczane do kokietowania soba obcych, anonimowych ludzi, do "robienia wrazenia", i do wywierania wplywu. To, ze sie wiekszosc nie ZNECA, nie znaczy, ze ich naduzycia nie maja miejsca. Zastanowcie sie zawsze, po co ja tego kogos ogladam, czy nie przykladam reki do wykorzystywania dziecka? Co ja wynosze z tej interakcji?