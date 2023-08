Internauci gorzko o występie Heleny Vondrackovej na "mini Eurowizji" TVP: "Dla swojego i naszego dobra powinna wchodzić na scenę Z PLAYBACKIEM" (WIDEO)

Za nami tydzień wypełniony po brzegi muzycznymi wydarzeniami, których doglądały największe stacje w kraju. Po sopockim festiwalu TVN-u i sobotnim koncercie Polsatu nadszedł też czas, aby do walki o widzów stanęła także TVP. Efektem był plebiscyt telewizji publicznej na hit lata, który z racji oprawy i udziału zagranicznych gości utytułowano "mini Eurowizją".

Helena Vondrackova wystąpiła na "mini Eurowizji" TVP. Widzowie nie są zachwyceni

Niestety "Serce Europy" TVP nie wszystkich zachwyciło, a internauci już wydali surowy werdykt. Wygraną Dominika Dudka przyjęto raczej bez zaskoczenia, a sam plebiscyt, choć miał pomóc wyłonić hit lata, pełen był coverów i utworów sprzed lat. Wśród uczestników, którzy walczyli o wygraną była nawet Helena Vondrackova, która zaśpiewała utwór "Dlouha noc" wydany... ponad dwie dekady temu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Na Eurowizji 2023 znowu przypomnieli ubijanie masła. Cleo komentuje

Pomijając jednak to, że czeska gwiazda liczyła wyśpiewać sobie zwycięstwo w plebiscycie na hit lata 2023 z piosenką z 2000 roku, uwagę komentujących zwrócił też sam jej występ. Ostatnim razem Vondrackova wystąpiła na innym wydarzeniu TVP z playbacku, ruszając ustami niekoniecznie do "śpiewanych" słów i myląc pod koniec tekst. Tym razem zdecydowała się zaśpiewać na żywo, co, niestety, nie wszyscy docenili.

Po tym, jak Helena zeszła ze sceny, w sieci pojawiło się sporo wpisów na temat jej formy wokalnej. Komentujący wprost pisali, że "to już nie to", a sama zainteresowana jednak powinna wspomagać się playbackiem i to dla własnego dobra.

Z ciekawości włączyłem to Serce Europy... Helena Vondrackova wygląda znakomicie, ale wokalnie słychać, że to już nie to; Helena Vondrackova dla swojego i naszego dobra powinna wchodzić na scenę jedynie z pełnym playbackiem, a najlepiej jakby zostawała w domu; Vondrackova, która ledwo śpiewa, może wygrać nagrodę za 100-letnią piosenkę; No nie wyszło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść - piszą fani na Twitterze.

Oceńcie sami. Faktycznie było aż tak źle?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.