Internauci krytykują okładkę "Vanity Fair" z Nicole Kidman: "LEDWO SIEBIE PRZYPOMINA!" (FOTO)

Obecnie Nicole na brak ofert nie ma co narzekać. Australijka idzie jak burza, biorąc udział w kolejnych ciekawych projektach, które najczęściej zapewniają jej deszcz nagród. Rola Lucille Ball w filmie "Being the Ricardos" już przyniosła 54-latce Złotego Globa i szóstą nominację do Oscara. O tym, czy gwiazda zostanie w tym roku okrzyknięta przez Akademię Filmową najlepszą aktorką pierwszoplanową, dowiemy się 28 marca.