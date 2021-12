Nicole Kidman gorzko o dyskryminacji wiekowej w przemyśle filmowym: "Jako kobieta po czterdziestce JESTEŚ PRZETERMINOWANA"

Meg 19 min. temu zgłoś do moderacji 30 5 Odpowiedz

Mysle, ze smutne i to bardzo ale nie dotyka to tylko branzy filmowej. Ludzie po 40tce csy po 50tce staja sie juz troche niewygodnymi pracownikami... znaja swoja wartosc, sa dojrzali, maja duze wieloletbie doswiadczebie i kontakty. Na rynek wchodza mlodsi ludzie chcacy szybko sie wybic ktorzy dla katiery beda robili nadgodziny i pracowali nawet podczas urlopu za duza nizsza stawke... uwazam ze bardzo trudna jest na sqiecie sytuacja ludzi dojrzalych, o starszych to nawet nie wspominam. A juz jak rodzisz sie jeszcze do tego kobieta w krajach trzeciego swiata, to masz przekichane.