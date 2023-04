Internauci krytykują występ Julii Kamińskiej i węszą spisek w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": ŻENADA. Towarzystwo wzajemnej adoracji"

Julia Kamińska jako Beata Kozidrak

W 6. odcinku nowego sezonu show Polsatu to właśnie Julia Kamińska wystąpiła w roli Beaty Kozidrak z zespołu Bajm . Aktorka współpracowała kiedyś z wokalistką przy dubbingowaniu filmu i, jak sama wyznała, przez to ten występ był dla niej wyjątkowo stresujący. Wykonała piosenkę "Nie ma wody na pustyni", czym zachwyciła jury.

Widzowie zniesmaczeni wygraną Kamińskiej

Jak się okazuje, występ Julii Kamińskiej zachwycił głównie jury. Na oficjalnym profilu programu nie brakuje krytycznych uwag od widzów i internautów. Padają nawet oskarżenia, że nie da się wygrać, jeśli nie ma się znajomości wśród jury lub produkcji. Fani są oburzeni, że osoba z zewnątrz, jak Oskar Cyms, który w tym odcinku wystąpił jako Lewis Capaldi z piosenką "Someone you loved", mają bardzo małe szanse na zwycięstwo, mimo że prezentują znacznie wyższy poziom wokalny.

To jakaś żenada. To, co dzieje się w tym programie, nie mieści się w głowie. Pokazali, że to towarzystwo wzajemnej adoracji i człowiek spoza układu nie ma szans. Wstyd na to patrzeć, jak utalentowany chłopak jest pozbawiany szans na wygraną, bo nie jest z ich świata. To jest czysta dyskryminacja – czytamy pod postem z występem Julii.