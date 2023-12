Internauci martwią się o Szymona Hołownię pod nowym nagraniem: "PAN SIĘ WYSYPIA?". Szybko nadeszła odpowiedź

Od czasu wyboru na marszałka Sejmu Szymon Hołownia zdecydowanie ma ręce pełne roboty. Już na starcie zapewniał, że ma swoją wizję na to stanowisko, co, jak widać, stopniowo wciela w życie. Niebawem czekają go zresztą kolejne obowiązki, bo jego formacja wejdzie w skład większościowej koalicji, która wystąpi o wotum zaufania prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie grudnia.