Internauci MIAŻDŻĄ stylizację Meghan Markle. "Te spodnie wyglądają na niej okropnie!" (ZDJĘCIA)

Gosc 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Jak sie tak na nia patrzy to da się zauważyć że ona nie ma żadnej osobowości. Próbuje jak kameleon wtopić się w tłum, podchwycić emocje, ale jest tylko kameleonem który imituje otoczenie ale nie jest jego częścią. To taka osoba do której nie ma o czym zagadac, nie da sie zadnej wiezi nawiazac, jakos sie polaczyc na glebszym poziomie.