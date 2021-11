Internauci przypominają słowa Barbary Kurdej-Szatan o uchodźcach: "Chcę pomóc tym rodzinom, ale boję się NAJAZDU ISLAMISTÓW"

PORÓWNANIE 25 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

W 1990 roku Finlandia przyjęła 180 muzułmańskich uchodźców z Somalii. W 2017 roku było ich 18.000, czyli 100 razy więcej. Jeżeli ta liczba do Was nie przemawia, to proste przeliczenie: w 1990 roku ludność Polski to około 40 milionów osób, w 2017 roku Polska miałaby CZTERY MILIARDY, czyli 53% całej ludności świata. Całkowita liczba ludności Finlandii to zaledwie 5.5 miliona obywateli. DRUGI PRZYKŁAD, z innej części świata: Czy wiecie ilu Syryjczyków – uciekinierów z tego kraju – otrzymało łącznie, w 2015 i 2016 roku (a więc okres prezydentury Obamy), wizę wjazdową do USA, z TYMCZASOWYM prawem pobytu, do chwili rozstrzygnięcia, czy będą oni mogli pozostać tam na stałe? Otóż 1.600 (słownie: jeden tysiąc sześćset!). Te dane podał Departament Stanu USA. Ludność tego państwa – 323 miliony mieszkańców w 2016 roku. PORÓWNAJCIE! Coś jeszcze dodać?