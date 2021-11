Sieć komórkowa ODCINA SIĘ od słów Barbary Kurdej-Szatan! "Dbamy o to, aby komunikować się Z SZACUNKIEM"

Niewątpliwie jednak ostatni wpis Barbary Kurdej-Szatan okazał się swego rodzaju niespodzianką dla jej dotychczasowych pracodawców z sieci komórkowej Play. Firma nagle znalazła się w PR-owych tarapatach po tym, jak Kurdej-Szatan w mało elegancki sposób podzieliła się swoją niechęcią do funkcjonariuszy Straży Granicznej w nawiązaniu do trwającego na granicy polsko-białoruskiej kryzysu.

K*RWA!!!!!!!!!! K*rwaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje!!!!!!!! To jest k*rwa "Straż Graniczna"????? "Straż"?????????? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!!!! - klęła aktorka w usuniętym już wpisie.