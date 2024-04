Internauci rozczarowani postawą księżnej Kate i księcia Williama. Chodzi o 6. urodziny księcia Louisa

To niewątpliwie trudny okres dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Przypomnijmy, że na początku roku król Karol III i księżna Kate trafili do szpitala w związku z planowanymi wcześniej operacjami. Niestety, w trakcie ich pobytu w londyńskiej klinice, zarówno u brytyjskiego monarchy, jak i żony jego starszego syna wykryto nowotwór . O ile w przypadku króla przykra informacja została ujawniona tuż po opuszczeniu placówki, Kate Middleton opowiedziała o zdrowotnych problemach dopiero pod koniec marca. Publikacja oficjalnego oświadczenia była opóźniana głównie ze względu na dobro dzieci księżnej i księcia Walii.

Książę Louis skończy 6 lat. W mediach społecznościowych cisza

Mimo ciemnych chmur, które kłębią się nad brytyjską rodziną królewską, jej członkowie z pewnością starają się funkcjonować na tyle "normalnie", na ile jest to możliwe. 23 kwietnia jest dla royalsów idealną okazję do zapomnienia o problemach i spędzenia beztroskich, rodzinnych chwil. Właśnie tego dnia urodził się bowiem niezastąpiony książę Louis, który skończył 6 (!) lat. Niepisaną tradycją księżnej Kate i księcia Williama było publikowanie w sieci urodzinowego portretu syna. Jak donosi Daily Mail, małżonkowie rok do roku dostarczali mediom oficjalne kadry z solenizantem nawet dobę przed jego urodzinami, aby fotki były gotowe do przedruku. Tym razem tak się jednak nie stało.