Internauci są zawiedzeni programem "Autentyczni" z Maciejem Stuhrem: "Bardzo czekałam i się ROZCZAROWAŁAM". TVN już zareagował

Wśród jesiennych nowości telewizyjnych, sporo emocji wywołał jeszcze przed premierą program "Autentyczni" , wzorowany na francuskim talk show "The A-Talks". Uczestnikami formatu są osoby w w spektrum autyzmu , które mają szansę porozmawiać ze znanymi i lubianymi gośćmi, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach. Gospodarzem polskiej odsłony tytułu został Maciej Stuhr . Już w sierpniu, gdy tylko ogłoszono, że program trafi na antenę TVN , Monika Richardson wyraziła swoje obawy i zwróciła się do zaangażowanego w projekt kolegi z branży.

Maćku, nie rób tego! Lidia Kazen nie ma w sobie jednej kreatywnej kości. Wpuszcza Cię w format, jak pawiana na wybieg w ZOO, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej, niż my… - pisała Richardson.

TVN wyemitował pierwszy odcinek programu "Autentyczni" z Maciejem Stuhrem. Widzowie są podzieleni

Wywołujący od samego początku masę skrajnych emocji format, trafił w końcu na antenę. Widzowie mieli okazję obejrzeć pierwszy odcinek programu w dniu Wszystkich Świętych. Gościem premierowej odsłony "Autentycznych" był ulubieniec wielu Polaków, Robert Makłowicz . Uczestnicy zadali kucharzowi pytania, których prawdopodobnie nie usłyszałby podczas żadnego innego wywiadu. Makłowicza pytano m.in. o to, ile obecnie waży, czy ma wybujałe ego, czy zna Kim Kardashian oraz czy dodawał do swoich dań marihuanę . Po premierze odcinka w sieci pojawiła się oczywiście masa komentarzy widzów. Nie wszyscy byli zachwyceni, a na ich komentarze natychmiastowo odpowiadali przedstawiciele TVN-u.

Dziwny program. Nie bardzo wiem czemu służą te pytania; Takie trochę te pytania do bani i przez to program dziwny. Może jutro pytania do Natalii Kukulskiej będą lepsze - pisali internauci.