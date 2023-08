Monika Richardson MASAKRUJE nowy program TVN-u. Oberwało się Maciejowi Stuhrowi": "Nie rób tego"

Gwiazda Macieja Stuhra znów świeci w stacji TVN-u. Aktor nie tylko poprowadził jeden z koncertów podczas Top of the Top Sopot Festival 2023, ale również został gospodarzem najnowszej produkcji stacji. W jesiennej ramówce pojawi się wywołujący emocje "The A-Talks" w którym uczestniczyć będą osoby w spektrum autyzmu.

Premiera polskiej odsłony "The a talks" z Maciejem Stuhrem odbędzie się na antenie TVN w listopadzie 2023 roku. Format wzorowany jest na francuskim odpowiedniku, który osiągnął wielką popularność. Program natychmiast wzbudził wiele komentarzy, swojej opinii nie oszczędziła również Monika Richardson.

Monika Richardson masakruje nowy program TVN-u i uderza w Macieja Stuhra

Dziennikarka nie zostawiła suchej nitki na dyrektor programowej stacji TVN. W obszernym wpisie na Instagramie postanowiła w "kilku słowach" opisać swoje refleksje dotyczące zapowiadanego programu.

Maćku, nie rób tego! Lidia Kazen nie ma w sobie jednej kreatywnej kości. Wpuszcza Cię w format, jak pawiana na wybieg w ZOO, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej, niż my…. - rozpoczęła

Dziennikarka w uszczypliwy sposób doceniła jednak Przemka Kossakowskiego, który poprowadził program z osobami z zespołem Downa. Zaznaczyła, że Stuhr nie ma (według niej) w sobie na tyle empatii, aby tego typu format odniósł podobny sukces.

Sukces programu "Down the Road", to sukces jego bohaterów oraz rewelacyjnie słuchającego Przemka Kossakowskiego, który być może jest nieodpowiedzialnym mężem, ale empatykiem jest niedościgłym i to on od początku wkleił się w tę niezwykłą podróż, jako jeden z bohaterów. Ani TTV, ani Kazen w niczym tu nie pomogli, po prostu dali antenę. Tutaj jest inaczej i Ty jesteś innym człowiekiem. Jesteś arcykpiarzem, błyskotliwym i złośliwym, tak, ale bez narzędzi do prawdziwego spotkania z człowiekiem, którego mózg ma całkowicie inne okablowanie. Mówię Ci to jako matka młodego dorosłego ze spektrum. - kontynuowała.

Rihardon już wielokrotnie podkreślała niechęć do stacji, jak również nowej dyrektor programowej. Początki jej konfliktu z Kazen sięgają 2011 roku. Jak można zauważyć, emocję nie opadły...

I pamiętaj, że TVN to już nie jest nasza telewizja i że nawet w roku wyborczym nie warto wchodzić z nią w układ. A Lidia Kazen ma z Mariuszem Walterem tyle wspólnego, co Kaczyński z Kuroniem. No sorry. Już raczej idźmy wszyscy na wybory.Wyrazy szacunku dla Ciebie i Taty. M. - zakończyła.

Myślicie, że Maciej odpowie?

