Internauci zapytali Joannę Opozdę, czy jest ZAKOCHANA. Celebrytka ODPOWIEDZIAŁA

Joanna Opozda nie miała w tym roku lekko. Burzliwe ( i to delikatnie mówiąc ) małżeństwo z Antkiem Królikowskim poskutkowało u aktorki poważnymi problemami z zaufaniem, przez co wplątywanie się w kolejną relację wydawało się jej awykonalne, a tak przynajmniej jakiś czas temu twierdziła. Wielu internautów poddało jej słowa w wątpliwość, gdy w sieci ukazało się zdjęcie Asi z klubu w towarzystwie słynnego entuzjasty kobiecych wdzięków, Malika Montany. Przypomnijmy, że zaledwie kilka tygodni wcześniej mamę Vincenta i rapera widziano razem w warszawskiej Hali Koszyki.

Jak to mówią... co cię nie zabije, to cię wzmocni - odpisała. Z przykrością stwierdzam, że tak było w moim przypadku. A siłę czerpię z rodzicielstwa. Muszą być silna, dla mojego synka. Poza tym mam wspaniałych ludzi wokół siebie.