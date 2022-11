Joanna Opozda bawi się w stołecznym klubie z Malikiem Montaną. Coś jest na rzeczy? (FOTO)

Od wyjątkowo publicznego rozstania z Antkiem Królikowskim w lutym tego roku Joanna Opozda całą swoją uwagę poświęca małemu Vincentowi, który jest jej oczkiem w głowie. W niedawnym wywiadzie udzielonym serwisowi WP Gwiazdy aktorka wyjawiła, że nie zastanawia się nad nową relacją, bo kompletnie nie ma na to czasu. Dodała, że miłość do Viniego "zupełnie jej wystarcza".

Szczęśliwie w weekend zabieganej mamie udało się znaleźć chwilkę na spotkanie w gronie znajomych. 34-latka udostępniła na swoim profilu zdjęcie z wypadu do warszawskiego klubu, w którym oprócz jej siostry Aleksandry towarzyszył jej między innymi Malik Montana. Na fotografii gwiazda i młodszy od niej o rok muzyk siedzą obok siebie i uśmiechają się w stronę obiektywu. Ich znajomość najwyraźniej kwitnie, na co wskazywać może fakt, że aktorkę i rapera widziano kilka tygodni temu w stołecznej Hali Koszyki, do której udali się tylko we dwoje po jednej z oficjalnych gali z udziałem Joanny.