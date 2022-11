Jessica Mercedes zdradza, co tak naprawdę łączy ją z Malikiem Montaną!

Pierwsze spekulacje na temat związku Jessiki Mercedes i Malika Montany obiegły sieć pod koniec października. Od tamtej pory sprawa pozostała niewyjaśniona, choć internauci gorączkowo próbowali dowiedzieć się, jakie relacje wiążą popularną szafiarkę i rapera. Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku Jessica Mercedes przestała spotykać się z Kubą Karasiem.

Jess w ostatnich miesiącach skupiła się na własnych sprawach. Spokojny żywot Jessiki przerwały jednak spekulacje o tym, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy. Wszystko za sprawą fotek na Instagramie Malika Montany, na których para pozuje razem.

Don't ever get a taste of success and lose your appetite. #StayHungry - podpisał Malik zdjęcia, co w swobodnym tłumaczeniu oznacza: "Nie pozwól sobie posmakować sukcesu i stracić apetyt. Pozostań głodny".

W odpowiedzi Jessica napisała:

U ain’t gang when u ain’t rocking with us - co można tłumaczyć jako: "Nie jesteś w gangu, jeśli nie bujasz się z nami".

Przypomnijmy, że już kilka dni wcześniej 33-latek zostawiał pod postami Mercedes emotikony ognia pod zdjęciami stylówek. Tamtego dnia w relacji na Instagramie oboje wrzucali foty z tego samego lokalu, co sugerowało, że byli na wspólnym posiłku. Jakiś czas później byli też widziani nocą w centrum Warszawy, kiedy oboje opuszczali fotobudkę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Konflikt Smaszcz i Janachowskiej oraz Anna Wendzikowska zaprasza na kakao

Żadne z nich aż do tej pory nie zabrało głosu w sprawie plotek o ich rzekomym związku. Mercedes udzieliła ostatnio krótkiego wywiadu dla Jastrząb Post, w którym została wprost zapytana o to, co łączy ją z Malikiem.

To jest mój kolega. Do tańca mnie zaprasza. Żartuję oczywiście - powiedziała Jess.

Zapytana o to, czy raper jej się podoba, odparła krótko, że Malik jest jej bardzo dobrym przyjacielem.

Jak myślicie, coś jest na rzeczy?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.