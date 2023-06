Internauta o Jakubie Rzeźniczaku: "Kolejną zostawi, jak będzie w ciąży". Szybko zareagował (FOTO)

Loona 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Takie historie to żadna nowość na tej ziemi i każda jest identyczna, bo chodzi o taki sam typ człowieka. Mam koleżankę, piękną zresztą kobietę, która wpakowała się w związek, najpierw jako kochanka, on zostawił dla niej żonę i dwuletnie dziecko. Z nią samą wytrzymał trzy lata i jedno dziecko, zanim zaczął zdradzać, tym razem z koleżanką z siłowni. Rozwiódł się po paru miesiącach, teraz w drodze trzecie dziecko z trzecią kobietą :) Robimy zakłady ile tych dzieci narobi, ja zakładam, że typ dojdzie do piątki. Na córkę koleżanki co prawda płaci alimenty, ale dziecko go w ogóle nie zna, bo on nie jest nim w ogóle zainteresowany. A najlepsze, że moja koleżanka w szoku, że to się stało, bo jak żonę rzucał, to jej kupował bukiety róż i na rękach ją nosił, bo tamta to była pomyłka, ale ona to miłość jego życia. Cyrk.