Internauta pogardliwie do ukochanej Marcina Hakiela: "Takie związki NA POKAZ zawsze źle się kończą". Tak go WYJAŚNIŁA!

I kto mi pomógł te konta uzgodnić? Ano nikt bo Włosi uważali że "nie da się" i szli na lunch. Po prostu u Andzi przez całe 3 lata uzgadniałam konta bankowe, księgowałam wyciągi bankowe i parowałam płatności to wiedziałam jak to zrobić. Program był ten sam. I nigdy mi się nie zdarzyło żeby się coś tu nie zgadzało więc uznałam że trzeba to uzgodnić. Cały weekend na to poświęciłam podczas gdy Marlenka pojechała na wycieczkę do Mediolanu czy Turynu a potem mnie z pracy zwalniała bo ja na nią nakrzyczałam, słusznie zresztą. A Matylda na wieść o każdym moim sukcesie patrzyła na mnie z niedowierzaniem i stwierdzała głośno że ona tego to by "nie była w stanie zrobić" i to wcale nie była pochwała tylko oskarżenie i narzucenie też innym określonej narracji. My nie będziemy robić tak jak ty bo nie umiemy ale tego powiedzieć nie możemy więc powiemy że to z tobą jest coś nie tak bo pewnie ktoś ci pomaga albo robisz to niedokładnie. A sprawdzać tego nie będziemy bo po co jak wszyscy powiemy że tak uważamy to stanie się to prawdą, a z takiej kontroli to nie wiadomo co by wyszło. Równajmy do poziomu średniaka a ten co łeb ponad powierzchnię podnosi to go młotkiem w czachę i niech się nie wychyla i polityki "ciepłej wody w kranie" nie torpeduje.