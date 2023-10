Internautka chciała ZAPISAĆ SIĘ do szkoły modelek Caroline Derpienski. Milionerka szybko sprowadziła ją na ziemię

Caroline Derpienski dość niespodziewanie i w zadziwiająco szybkim tempie stała się jedną z bardziej polaryzujących postaci w rodzimym show-biznesie. Choć nie wszyscy wierzą w zapewnienia 23-latki o jej barwnym życiu za oceanem u boku "latynoskiego miliardera" , to trzeba przyznać, że celebrytka wie, jak wywołać wokół siebie szum i chętnie tę umiejętność wykorzystuje. Niedawno ogłosiła, że zorganizuje w Polsce autorski pokaz mody , do którego chce zaangażować marzące o karierze rodaczki. Nieco wcześniej, w rozmowie z Party, mieszkanka Miami wspomniała z kolei o planach otworzenia nad Wisłą własnej szkoły dla aspirujących modelek .

Teraz jestem w trakcie swojej własnej szkoły modelek, chce uczyć dziewczyny nie tylko jak chodzić po wybiegu, ale jak dbać o siebie. (...) Jeżeli chodzi o szkołę modelek, pierwsza tura będzie kompletnie za darmo i wręcz my dokładamy od siebie na cele charytatywne. Następne edycje będą płatne tysiąc złotych od osoby, ale to już będzie w stu procentach na cele charytatywne , więc ja nie jestem w Polsce, tak ja mi hejterzy zarzucają, dla korzyści zarobkowych. Ja więcej od siebie dokładam , żeby coś zmienić, żeby coś nowego wprowadzi - przekonywała.

Caroline Derpienski mówiła o własnej szkole dla modelek. Już znalazła się chętna

Szumne słowa Caroline Derpienski na temat autorskiego projektu edukacyjnego najwyraźniej wzbudziły zainteresowanie wśród niektórych internautek. Jedna z fanek 23-latki postanowiła napisać do niej w tej sprawie. Nie dość, że wyznała jej miłość, to jeszcze zaznaczyła, że jest gotowa by zapłacić za udział w jej kursie.

Ale ja nie mam żadnego kursu. Mam swój pokaz mody niedługo. A to, co media piszą nagle o szkole modelek, to nie wiem, skąd oni to wzięli, bo mówiłam o tym pomyśle 2 miesiące temu, ale to tylko pomysł. Nic nie jest w realizacji - odparła Caroline Derpienski.