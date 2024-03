Internautka do Ewy Chodakowskiej: "Ciało przypomina FACETA, jak dla mnie nieapetyczne". Trenerka dała jej DO WIWATU (ZDJĘCIA)

I kropka 27 min. temu zgłoś do moderacji 44 4 Odpowiedz

Ludziom naprawdę nie dogodzi- ktoś jest za niski, za wysoki, za gruby, za chudy, za muskularny, za mało umięśniony, za rudy, za brzydki itd. To jej ma się podobać jej ciało, a jeśli komuś to nie odpowiada niech nie wchodzi na czyjś profil, nie obserwuje a przede wszystkim NIE HEJTUJE. I do osób, które za chwilę wejdą w polemikę - tak, mówienie że ktoś ma za dużo mięśni i przypomina faceta to jest tak rodzaj hejtu