Ewa Chodakowska oburzyła internautkę odważnym strojem: "Która z Was ćwiczy w STRINGACH? Poszłybyście tak na siłownię?" Trenerka ODPOWIEDZIAŁA

Hek 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To samo tyczy się publicznych pływalni. Są grupy dziewczyn/kobiet , które specjalnie na basen zakładają dwuczęściowe bardzo skąpe stroje. Co innego lato, plaża,basen hotelowy co innego wg mnie basen publiczny . Ktoś napisze że basen to basen i co się czepiam. A no czepiam bo kiedyś jakieś zasady obowiązywały. Teraz przymykanie oka.