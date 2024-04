Internautka do Magdy Mołek: "Życzę, by była pani mniej posągowa, a bardziej ludzka". Prezenterka ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

Besta 1 godz. temu zgłoś do moderacji 91 40 Odpowiedz

A ta prezenterka nie ma nic do powiedzenia na temat "królowej"? To jej stacja ją wypromowała. No i wypowiada się na tyle tematów, a tu cisza? Walczy o prawa kobiet? Wiedziała co to za jedna przez wiele lat i się nawet nie zająknęła?