Wymowny wpis Magdy Mołek po rozstaniu z mężem: "Nie muszę i nie chcę być DZIELNA. To ogromne obciążenie"

Ryszard 5 min. temu

pani Mołek, brudy się pierze w domu, co to nas obchodzi że się rozwodzisz? Nie pierwsza nie ostatnia. Po co to straszenie naruszaniem prywatności jeśli sama z własnym życiem naruszasz naszą prywatność i swoje brudy pakujesz w nasze życie? W kwestii bycia dzielną to wszystko przed tobą bo jak twałen weźmie z tobą rozwód to wtedy się to przyda. Czemu takie panie nie wiążą się ze zwykłymi mężczyznami typu kierowca, murarz mechanik samochodowy, przedstawiciel handlowy albo górnik? Od razu musi być biznesmen albo adwokat członek rady nadzorczej? Zapewniam mają wszystko to samo co i oni a może nawet bardziej