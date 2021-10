Internautka dopytuje Magdalenę Stępień o relacje Rzeźniczaka z synem: "A TEN GAMOŃ widuje czasem dziecko?"

Monia 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Laska sie zakochala i myslala ze dla niej on sie zmieni ze beda dziecko razem wychowywac ale niestety nadeszlo zycie. Ona z tego co sama pisala latwa w obejsciu nie byla a on z historia do romansow po prostu uciekl jak tchorz. Ja tez mialam problemy, rzucalam w narzeczonego szklankami :( Bardzo mi teraz wstyd i zalowalam tego ale poszlam sie leczyc, biore leki, chodzilam na terapie, moj narzeczony, teraz maz i ojciec dwojki naszych dzieci, zostal ze mna, pomogl mi bo mnie kocha. Leki i terapia duzo daja! Nie bagatelizujcie problemow psychicznych kochani, to nie wstyd prosic o pomoc!