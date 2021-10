Magdalena Stępień rozlicza się z ALIMENTÓW od Rzeźniczaka: "Nawet, gdybym chciała skorzystać, to by NIE STARCZYŁO"

Madzik 500+ 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 7 Odpowiedz

Zamiast docenić że płaci ogromne alimenty na dziecko to jeszcze tej pani nie starczy.... maskara. Ciekawe co by zrobiła z alimentami jakie dostaje większość kobiet np. 400-500 zł??? A tak bezrobotna jeździ z wczasów na wczasy i jeszcze narzeka że skąpy. Nie pochwalam go za to co zrobił, ale obserwując zachowanie tej pani to mu się nie dziwie... pani niespełniona gwiazda insta.... dramat.