Jakub Rzeźniczak zabrał nową dziewczynę na KOLEJNE wakacje... Wyśle byłej pocztówkę? (ZDJĘCIA)

Nowy związek Jakuba Rzeźniczaka zdaje się wręcz rozkwitać. Choć parę zaczynała od schadzek w przydrożnym barze, wkrótce zamarzyły im się randki z prawdziwego zdarzenia. Piłkarz i jego ukochana zdążyli już zaliczyć pierwsze wspólne wakacje, gdy to pod koniec sierpnia ruszyli do malowniczego Rzymu, a Paulina Nowicka starannie zrelacjonowała wyjazd w sieci. Wygląda na to, że Kuba i jego luba polubili podróżowanie we dwoje. Okazuje się bowiem, że para postanowiła ponownie wyjechać za granicę.