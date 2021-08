NOWA dziewczyna Jakuba Rzeźniczaka gratuluje mu udanego meczu na Instagramie. Miłość kwitnie? (FOTO)

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 10 Odpowiedz

No i dobrze, że układa sobie życie, niby co dziecko ma usidlić faceta. Śmieszne to, może dać mu równe prawo do opieki i wolny wybór. A nie, że ma dzieciaka, to musi być z jego matką. Kobiet nie brakuje, a nie zawsze od razu idzie trafić na swoją połówkę, tylko cwaniary niektóre i łapią na dziecko. A potem nawet do pracy nie chcą iść tylko żądają 500 plus, a dziecko albo do żłobka trafia, albo niania, a one uganiają się za następnym, żeby chował czyjegoś bobasa. Ale zawsze facet jest ten zły, a jak kobieta ma 8 i każde z innym to niemalże dziewica, której trzeba współczuć.