Magdalena Stępień zapatrzona w ekran smartfona spaceruje z synkiem i przyjaciółką po Sopocie (ZDJĘCIA)

Rozstanie Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka odbiło się w mediach szerokim echem. Kochliwy piłkarz porzucił bowiem ukochaną tuż przed porodem, by rozpocząć życie z nową wybranką. Stępień długo nie mogła pogodzić się z odejściem partnera i wizją samotnego macierzyństwa. Niedoszła "top model" obwiniała się o rozpad związku i tuż po porodzie zaczęła publikować w sieci coraz bardziej niepokojące wpisy.

Na szczęście wygląda na to, że aktualnie Magdalena Stępień świetnie radzi sobie bez niewiernego Rzeźniczaka. Niedawno celebrytka wraz z synkiem wypoczywała na zagranicznych wakacjach, które ochoczo relacjonowała w sieci. Magda i jej potomek zdążyli już wrócić do Polski. Ostatnio Stępień postanowiła wykorzystać chwilę wolnego czas, by nadrobić towarzyskie zaległości i wybrała się na miasto z przyjaciółką.