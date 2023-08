Internautka wspomina, że Hakiel odkrył romans Cichopek i zatrudnił detektywa, a Smaszcz przypomina: "A oni DONIEŚLI NA PROKURATURĘ"

Wpis Pauliny Smaszcz wywołał sporo emocji. Odnieśli się do niego nawet sami adresaci, dołączając do nowo opublikowanych fotek z wakacji wymowne opisy. W sekcji komentarzy pod postem "petardy" wciąż trwa zacięta dyskusja internautów, do której co jakiś czas włącza się autorka, dodając jedynie oliwy do ognia...