Internautka zapytała, jakie są ZAWODOWE PLANY Agaty Rubik po przeprowadzce do Miami. Padła zaskakująca odpowiedź

Wydaje się, że przeprowadzka do Miami okazała się dla Rubików doskonałym sposobem na dodatkową popularność. Jeszcze przed wyjazdem z kraju para intensywnie relacjonowała przygotowania, po przeniesieniu się na Florydę pokazuje z kolei, jak wygląda teraz ich codzienne życie. Wszystko oczywiście ku uciesze ich pokaźnej publiki na Instagramie.

Agata Rubik zapytana o pracę. Takie ma plany po przeprowadzce do Miami

Jeszcze zanim Agata Rubik i jej mąż wyjechali z kraju, internauci regularnie zaczepiali ją w komentarzach, pytając, czy i kiedy zamierza udać się do pracy. Sama zainteresowana komentowała to na przeróżne sposoby: raz stwierdziła, że "ma szczęście nie pracować" , innym razem zapewniała, że doba kryzysu jej rodzinie niestraszna, gdyż "zarabia na Instagramie" .

A co teraz, gdy ona i jej bliscy wynieśli się na Florydę? Agata i Piotr niedawno zorganizowali Q&A z obserwującymi, którzy mieli szansę zadawać im nawet najbardziej dociekliwe pytania. Zgodnie z oczekiwaniami, nie zabrakło też skierowanego do celebrytki pytania właśnie o pracę po przeprowadzce do USA. Odpowiedź może być dla niektórych zaskakująca.