Internautka zarzuciła Joannie Koroniewskiej, że "gloryfikuje NIECHLUJSTWO". Aktorka nie wytrzymała!

Koroniewska regularnie mierzy się z nieprzyjemnymi, chamskimi wręcz komentarzami dotyczącymi jej wyglądu. Niewybredni internauci uderzają nie tylko w to, jak prezentuje się 46-latka. Sugerują też, że nie dba o siebie. Żona Macieja Dowbora zazwyczaj odpowiada na chamskie komentarze głównie po to, aby pokazać innym, że istnieje różnica między krytyką a po prostu hejtem. Tak było i ostatnim razem, kiedy przeczytała o sobie, że wygląda na 60 lat.

Joanna Koroniewska zaatakowana w sieci

Inna komentująca wysmarowała za to prawdziwą tyradę.

Pani gloryfikuje niechlujstwo . Wmawia pani zwykłym kobietom, że to bez różnicy, czy dbają o siebie, czy nie. Natura naturą, ale w pewnym wieku to żadna zbrodnia pofarbować siwiznę czy podkreślić lekkim makijażem oczy i usta. Proszę się nie obrażać i nie wyzywać od chamstwa, tylko przemyśleć. Wrzucając publicznie swój wizerunek, każdy musi się liczyć się z różnymi opiniami - czytamy.

Joanna Koroniewska rozprawia się z hejterami

Koroniewska odniosła się do obu komentarzy w jeszcze dłuższym wpisie.

Myjcie się, czeszcie, chodźcie do fryzjera, nakładajcie kremy i maseczki, uprawiajcie sport, ALE nie dajcie sobie wmówić, że brak filtrów czy upiększania Waszej twarzy i ciała trwałymi zabiegami jest "niechlujstwem!" - zaapelowała do kobiet.

Bycie osoba publiczną to ciągłe bycie ocenianym. I TO mi nie przeszkadza. I nie przeszkadza mi wcale to, że części osób JA przeszkadzam. Dlaczego? Bo mówiąc o mnie, tak naprawdę piszą o SOBIE. I szczerze? Bardzo im współczuję - podsumowała.